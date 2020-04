Covid-19 Ue, Merkel: pronti a maggiori contributi Ue, ma per garanzie debito serve modifica trattati

Aggiungere al prossimo bilancio Ue pluriennnale (2021-2027) un fondo temporaneo e mirato per la ripresa ( Recovery fund) dotato di 300 miliardi di euro: è una delle principali proposte contenute in un documento interno della Commissione europea elaborato in vista del vertice Ue di questo pomeriggio. Nel documento viene indicato un pacchetto di iniziative destinato a integrare il bilancio pluriennale Ue e a mobilitare almeno 2000 miliardi di euro per ridare slancio alle economie colpite dalla crisi.

«Una cosa è chiara: dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo». Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag.

«Un programma congiunturale nei prossimi due anni potrebbe aiutare, e lavoreremo per questo - ha affermato Merkel -. Oggi non ci consulteremo già sui dettagli. Ma una cosa è chiara: noi dovremo essere pronti, in spirito di solidarietà, e per un tempo limitato, a versare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo. Perché noi vogliamo che tutti gli Stati europei si possano riprendere economicamente». «Un programma congiunturale del genere - ha poi aggiunto - dovrebbe essere pensato fin dal principio in collegamento col bilancio europeo. Ô questa infatti, da decenni, la sede della solidarietà europea, per le spese comuni». Merkel ha poi annunciato che chiederà al Consiglio oggi «di occuparsi al più presto di presto questioni di base». «Dove occorre collaborare in modo più stretto in Europa? In che campo servono più competenze? Quali capacità strategiche l'Ue bisogna acquisire e quali mantenere? Un approfondimento dell'integrazione europea potrebbe esservi non solo sul piano finanziario, digitale e del mercato interno. Anche nelle politiche di migrazione, difesa, sicurezza e protezione del clima viene richiesta la solidarietà europea».

Nella pandemia bisogna «agire in modo veloce», per la mutualizzazione del debito si dovrebbero «modificare i trattati», e questo richiede tempo e il coinvolgimento dei parlamenti. Lo ha ribadito Angela Merkel, parlando al Bundestag, in vista del consiglio europeo di oggi. «Assumiamo che fosse arrivato il tempo per una volontà politica sul debito comune, e che questa effettivamente ci fosse. Tutti i parlamenti dell'Ue, e anche il Bundestag tedesco, dovrebbero decidere di cambiare i trattati europei, in modo che una parte del budget venga trasmessa a livello europeo, e lì controllata democraticamente», ha affermato la cancelliera tedesca. «Questo prenderebbe molto tempo e sarebbe un processo difficile, che non aiuterebbe nessuno in questo momento - ha concluso -. Adesso serve un aiuto veloce, e bisogna avere in mano strumenti veloci, che possano alleviare la crisi».

«Riusciremo a superare questa prova gigantesca come società e come Europa». Lo ha detto Angela Merkel, parlando della sfida posta dal coronavirus, alla fine del suo discorso tenuto al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi.

«Per la Germania riconoscersi nell'Unione europea è parte della nostra ragione di Stato». Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag e sottolineando l'importanza della solidarietà europea. «L'Europa non è l'Europa se non si è pronti a sostenersi gli uni con gli altri, nei tempi di un'emergenza non si ha colpa», ha affermato. «In questa crisi abbiamo anche il compito di dimostrare chi vogliamo essere come Europa», ha aggiunto.

Angela Merkel ha spinto, parlando al Bundestag, affinché il pacchetto da 500 miliardi previsto dalle misure dell'Eurogruppo sia velocemente disponibile: «Spero che per il 1 giugno questi soldi siano effettivamente disponibili». La cancelliera ha sottolineato che sono importanti per le linee di credito preventive, per le Pmi e per i lavoratori in Europa, sottolineando che su alcuni aspetti servono dei passaggi parlamentari, che coinvolgeranno anche il Bundestag.

