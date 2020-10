Covid, ok dalla Camera con 253 sì e 5 no alla risoluzione di maggioranza

L'aula della Camera ha approvato con 253 sì e 3 no (17 gli astenuti) la risoluzione della maggioranza che isul fronte della lotta al Covid mpegna il Governo a «disporre la proroga dello lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021» e «a provvedere affinchè su tutto il territorio nazionale sia introdotto l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto e per l'intero arco della giornata».

Le opposizioni non hanno votato. Il documento è stato presentato a seguito delle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vista del nuovo Dpcm sull'emergenza Coronavirus. È ora prevista una seduta del Consiglio dei ministri che prenderà atto degli indirizzi del Parlamento (il Senato si era espresso ieri). È stata invece bocciata la risoluzione delle opposizioni, con la quale si sollecitava tra l'altro la presenza in Aula del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'Assemblea è tornata al voto sulle risoluzioni dopo che nel corso delle votazioni di ieri la seduta era risultata per due volte non in numero legale a causa dell'assenza dei deputati in quarantena fiduciaria. In base alla decisione assunta successivamente dalla Giunta per il regolamento di Montecitorio anche tali parlamentari sono da considerarsi, da oggi, 'in missione'. Sono così risultati in missione 120 parlamentari: in questo modo viene sciolto, riducendo il quorum per il raggiungimento del numero legale, il nodo delle assenze causate dal protocollo Covid (ma solamente per le votazioni a maggioranza semplice).

Il testo licenziato da Montecitorio, con il parere favorevole da parte del Governo, sollecita infine l'Esecutivo a «verificare, avvalendosi del Cts, in considerazione dei dati epidemiologici che evidenziano una significativa crescita dei contagi da infezione da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del virus, in linea con gli indirizzi che il Parlamento riterrà di formulare».

