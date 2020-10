Covid, Conte: «Numeri preoccupanti, al lavoro per capire se servono nuove misure. Scuola, didattica in presenza a rischio»

«Stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora». Così Giuseppe Conte al Festival de Il Foglio riguardo a nuove misure contro la pandemia da Covid. «Per la portata di questa seconda ondata non c'è un manuale né una palla di vetro, i numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa», ha aggiunto Conte, spiegando che, per quanto riguarda il vaccino, «Confidiamo di averlo a dicembre ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dosi per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso a livello europeo per intervenire sulle fasce più fragili e via via per le altre categorie». Il premier però precisa che per vedere gli effetti del vaccino «dobbiamo aspettare primavera quando prevedibilmente le dosi arriveranno per tutti».

Italia in lockdown? Dal jogging agli spostamenti e al parrucchiere, ecco cosa potremo fare (e cosa no)

Covid, mezza Italia fuori controllo ma la chiusura slitta. Conte: «Eventuale lockdown solo il 9 novembre»

«In primavera inoltrata confidiamo di essere venuti a capo di questa situazione e speriamo che qualche mese prima usciremo dalla curva più preoccupante», ha aggiunto il premier.

Conte: « In discussione la didattica in presenza »

La curva sta subendo una impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza, alcuni presidenti di regione lo hanno fatto, non è il nostro obiettivo, noi continuiamo a difendere fino alla fine la didattica in presenza. Ma dobbiamo mantenerci vigili per seguire e assicurare la tutela della salute de tessuto economico».

