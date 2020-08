Covid, Emiliano: «In Puglia siamo nella seconda ondata, ci sarà consistente aumento dei contagi»

La Puglia secondo il governatore Emiliano è alle prese con la seconda ondata di Coronavirus. «Stiamo purtroppo, come avevamo previsto, nella seconda ondata Covid», ha detto il presidente della Regione, al termine di una riunione in videoconferenza con i direttori generali delle Asl pugliesi, i dipartimenti di prevenzione, i direttori delle strutture sanitarie pubbliche, enti ecclesiastici e Irccs della rete Covid, i direttori dei laboratori di microbiologia e virologia della rete Covid. All'incontro a distanza hanno partecipato anche il direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro e l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ora consulente scientifico a titolo gratuito dopo le dimissioni dalla task force.

Dal bollettino di ieri emerge che su 3.510 test per l'infezione da Covid-19, ieri in Puglia sono stati registrati 51 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 6 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. La curva dei contagi è ancora in salita rispetto ai giorni scorsi, non sono stati registrati invece decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 291.265 test; 4.018 sono i pazienti guariti, mentre i casi attualmente positivi sono 597, di cui 98 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.170.



«Abbiamo dato disposizione di mobilitare e rafforzare i dipartimenti di prevenzione - ha spiegato Emiliano - esattamente come abbiamo fatto qualche mese fa nella fase 1 con gli ospedali. Verranno assunti centinaia di infermieri e operatori sanitari e rinforzati i dipartimenti di prevenzione. Prevediamo di avere nelle prossime due o tre settimane al massimo un numero di contagi molto consistente, non diverso da quello degli altri paesi europei. Questo era previsto e non deve spaventare nessuno - ha detto ancora Emiliano - siamo perfettamente in sicurezza e la nostra capacità di gestire una pandemia è testata da una esperienza lunga, da ore e ore di un lavoro comune. Ho visto negli occhi dei direttori generali e di tutti i capi dei dipartimenti di prevenzione la stessa determinazione dei momenti più difficili. Quindi la Puglia è in campo e riusciremo a cavarcela anche questa volta. Naturalmente la differenza sarà questa: che gli ospedali dovranno continuare a lavorare anche per la sanità ordinaria e che il resto della società dovrà continuare a vivere». «Voi continuerete a lavorare - ha detto Emiliano rispondendo alle domande dei giornalisti - ad andare in giro, noi dovremo preparare le scuole all'apertura e chiaramente tutto questo prevede una capacità operativa di altissimo profilo. Io sono certo che tutta la Puglia sarà in grado di superare anche questa situazione così difficile. Questa è la situazione e questi sono gli ordini che sono stati diramati oggi».

