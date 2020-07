Speranza: «Misure anti-Covid sino al 31 luglio, resta l'obbligo delle mascherine»

«Questo Governo vuole prorogare il Dpcm con le misure anti Covid fino al 31 luglio: resta obbligo mascherine». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Senato. La «partita per sconfiggere il Covid è tutt'altro che terminata, serve prudenza» e per riaccendere la nostra economia non dobbiamo arretrare sulle misure di prevenzione: resta il divieto di ingresso da paesi extra Ue, controlli più stringenti su porti e aeroporti. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti. Il divieto di ingresso e transito riguarda ad oggi 13 paesi, aggiorneremo costantemente questa lista e per tutti gli arrivi da paesi extra europei è confermata la quaratena di 14 giorni», ha aggiunto il ministro.

«Siamo a rischio di importare il nuovo coronavirus da cittadini che vengono da fuori» o da cittadini italiani che rientrano. Anche l'attenzione «verso gli sbarchi è massima - ha detto - ed è previsto il periodo di quarantena. No ci sarà alcuna sottovalutazione». Il Covid «ci attacca, moltiplicando i contagiati, non solo attraverso soggetti sintomatici, ma sempre di più per mezzo di pazienti asintomatici. Nel nostro pianeta, ad oggi, il Covid ha colpito un cittadino ogni circa 650 abitanti».

Poi, «la riapertura delle scuole in sicurezza è la partita più importate, senza la riapertura di tutte le scuole non saremo mai veramente fuori dal lockdown. È un appuntamento che va gestito con massima cautela e prudenza. Dobbiamo tenere un livello di monitoraggio e il personale scolastico sarà sottoposto a indagine sierologica».

«Persistono rischi non teorici ma concreti che muovendoci con grande prudenza possiamo ridurre sensibilmente, ma mai azzerare del tutto. Sono rischi che le nostre rilevazioni settimanali mettono chiaramente in evidenza pur dentro un quadro nazionale che, anche questa settimana, rileva un indice Rt inferiore ad 1», ha aggiunto Roberto Speranza. «A seguito di diversi piccoli focolai che si sono manifestati in questi ultimi giorni sono passate da 1 a 5 - ha precisato - le regioni con un indice superiore ad 1 (Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio) e conviviamo con piccole catene di contagio di cui non sempre è nota l'origine».

Il coronavirus è «un virus subdolo che spesso colpisce mimetizzandosi. Abbiamo infatti imparato a nostre spese che il Covid ci attacca, moltiplicando i contagiati, non solo attraverso soggetti sintomatici, ma sempre di più per mezzo di pazienti asintomatici». Lo ha ricordato il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando in aula al Senato. «Ricordo questi numeri non per alimentare paure irrazionali che non avrebbero alcun senso - ha evidenziato il ministro - ma per non smarrire la razionale consapevolezza che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare i rischi che ancora corriamo. La partita non è ancora vinta, è ancora in corso».

