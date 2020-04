Covid Italia, Boccia: Regioni possono inasprire misure, non allentarle

Dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia arriva l'altolà alle Regioni: «Le misure di contrasto al Covid-19 varate dal governo possono essere inasprite, non allentate», ha detto in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera.

«Le ordinanze delle Regioni - ha ricordato - hanno quasi sempre attuato le indicazioni dei Dpcm. Nella fase di passaggio dalla 1 alla 2, alcune sono più restrittive e vanno bene, ad esempio non far aprire alcune attività che il governo, sentito il Cts, ha deciso che si possono far ripartire. Ciò funziona oggi come all'inizio della crisi, le Regioni hanno sempre potuto inasprire. Ma l'allentamento non è possibile, si va in contrasto con le norme ordinarie».

Nell'emergenza coronavirus «le Regioni possono ancora acquistare quel che credono opportuno con risorse proprie, fino al 6 aprile potevano anche con soldi dello Stato. Dal 6 aprile se si usano soldi dello Stato acquista il commissario Arcuri. Su quanto acquistato fino al 6 aprile aspettiamo una rendicontazione dalle Regioni, per rendere trasparente il sistema, come ha fatto il commissario mettendo online tutti i propri acquisti» di materiali sanitari.



