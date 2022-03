Lombardia, Letizia Moratti è positiva al Covid dopo il governatore Fontana

L'assessore regionale al Welfare e vicepresidente Letizia Moratti è positiva al Covid. Forse è stata contagiota dal governatore Attilio Fontana che è risutato positivo venerdì? La Moratti - protetta con la terza dose - assicura: «Sto bene».

Fontana è positivo al Covid. Il governatore della Lombardia: «Non ho sintomi, sto bene. Continuerò a lavorare da casa»

Anche Regione Lombardia rassicura: «La vicepresidente sta bene e osserverà la quarantena prescritta lavorando da casa». Come prevedono le attuali norme in materia di Covid, dovrà rimanere in isolamento per almeno sette giorni e poi ripetere il test e tornerà in comunità con un risultato negativo.