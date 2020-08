Covid, Bonetti: «Con figli malati o in quarantena, congedi e smart working per i genitori»

Congedi retribuiti e diritto allo smart working per i genitori in caso della malattia o della quarantena del bambino. E per tutta la durata dello stop nelle attività del figlio. A proporlo è la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in vista della ripartenza di settembre. «La priorità è riportare i bambini a scuola restituendo loro il diritto primario ad un luogo ed una comunità educante - spiega Bonetti - Alla politica e a tutto il Paese compete la responsabilità di rendere possibile questo ma con un passo in più: agevolare il ritorno a scuola nel modo più certo, stabile, sicuro per le famiglie. Dobbiamo anche garantire informazioni chiare e procedure semplici e adeguate».

«Per esempio - ha aggiunto la ministra Bonetti - che ci siano percorsi dedicati, veloci, facilmente attivabili da parte delle famiglie, per far fare il tampone ai bambini nei casi di sospetto contagio. Senza lungaggini, perché ne va non solo della salute dei bambini e delle loro famiglie, ma anche del loro percorso educativo. Rimettere l'educazione al centro del Paese vuol dire concretezza di scelte che permettano di vivere davvero la scuola, ed è quello che dobbiamo fare».

