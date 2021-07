Von der Leyen: «L'Ue ha mantenuto la parola, una dose al 70% adulti, ma la variante Delta è molto pericolosa, vaccinatevi»

Obiettivo raggiunto per l'Unione Europea. «Abbiamo mantenuto la parola. Il nostro obiettivo era proteggere il 70% della popolazione adulta con almeno una dose di vaccino a luglio. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo. E già il 57% degli adulti ha la piena protezione della doppia vaccinazione». Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Questi dati - continua - pongono l'Europa tra i leader mondiali. Il processo di recupero ha avuto molto successo, ma dobbiamo mantenere lo sforzo. La variante Delta è molto pericolosa. Chiedo quindi a tutti, a chiunque ne ha l'opportunità, di vaccinarsi. Per la propria salute e per proteggere gli altri. L'Unione Europea continuerà a fornire sufficienti volumi di vaccini».

«Il 70% degli adulti europei ha ricevuto una prima dose del vaccino» contro il Covid-19. «Questa è una pietra miliare nel nostro lavoro contro la pandemia, ma non possiamo fermarci qui. Continueremo a lavorare con gli Stati membri per garantire che i cittadini possano essere rapidamente vaccinati completamente!» ha scritto su Twitter la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides.