Vaccino Covid, l'obiettivo del governo: quota 80% di immunizzati in dieci giorni

La linea del traguardo oggi ha una data precisa: il 26 settembre. In accordo con le previsioni del governo dovrebbe infatti essere questo l’orizzonte temporale per raggiungere il target dell’80 per cento della popolazione vaccinabile (cioè dai 12 anni in su) coperta da immunizzazione al Covid. La proiezione è data dalla progressione della media mobile a sette giorni delle dosi somministrate ogni giorno in Italia che è di 234.905. I grafici...

