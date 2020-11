Covid Veneto, Zaia: «Nelle ultime 24 ore 100 morti, ma primo giorno con segno negativo di ricoverati»

Covid, adesso «siamo a meno tre ricoverati». Lo ha annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia commentando «il primo giorno con segno negativo dei ricoveri, attestati a oggi a quota 2.091». Non diminuisce, invece, la curva dei deceduti «ma è l'ultima voce - chiarisce - ad abbassarsi». Gli ultimi dati parlano di 100 vittime nelle ultime 24 ore. «È stata la giornata peggiore per numero di decessi». Sulla base dei numero di oggi «se evitiamo gli assembramenti e portiamo la mascherina potremmo iniziare una timida discesa». Ma il Governatore: «Difficile dire che siamo entrati in fase discendente, il comportamento dei cittadini fa moltissimo».

APPROFONDIMENTI REGIONE VENETO Zaia, la vice Elisa De Berti positiva al Covid: «Emicrania,... L'EPIDEMIA Covid, 126 mila bambini e adolescenti contagiati da inizio pandemia:... COVID-19 «Passeggiare con il cane può aumentare il rischio Covid...

Zaia, la vice Elisa De Berti positiva al Covid: «Emicrania, perdita del gusto e debolezza»

Test fai da te, Luca Zaia lo esegue in diretta: «Primi risultati da nuove strette»

Covid, in Veneto altri 52 morti. Zaia: «Zona arancione dietro l'angolo, nel weekend fate attenzione»

«I test 'fai da tè non sono al momento commercializzabili perchè devono essere autorizzati dal Ministero della sanità e testati sul campo», prosegue il presidente spiegando che saranno «validati su 1.500 pazienti e che questa fase durerà un paio di settimane». «Poi - annuncia - presenteremo le carte».

Ultimo aggiornamento: 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA