Crisi di governo, diretta. Draghi alle 9 alla Camera, poi da Mattarella: premier verso le dimissioni

Il premier Mario Draghi annuncerà oggi alla Camera le dimissioni, poi salirà al Colle per presentarle al presidente Sergio Mattarella. Si avvicinano così scioglimento del Parlamento e voto. Tempi e modi sono nelle mani del capo dello Stato. Lega, Forza Italia e M5s ieri non hanno votato per Draghi al Senato: il governo ha così raccolto solo 95 sì e 38 no. La fiducia c'è, la maggioranza no.

Crisi di governo, la diretta

Ore 8.30 - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è appena arrivato a Palazzo Chigi. Alle 9 il premier è atteso alla Camera per le comunicazioni, a seguire - dopo un probabile Cdm lampo - dovrebbe recarsi al Quirinale per le dimissioni. Nella sede del governo è arrivato da pochi minuti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.

Ore 7.00 - Piazza Affari sconta i timori sulla permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi e le preoccupazioni degli investitori per una eventuale fine anticipata della legislatura. L'indice Ftse Mib, che ha toccato un -2,1%, ha terminato le contrattazioni in calo dell'1,6% facendo di Milano la peggiore tra le Borse europee. Lo spread Btp-Bund si è fermato a 212 punti base. Il rendimento dei Btp, il peggiore tra i titoli dell'Eurozona, sale di 6 punti, al 3,37%. Cedono il 4,1% i future su Milano. Attesa per la decisione di oggi della Bce: prende quota l'ipotesi di un rialzo di 50 punti base, il doppio di quanto annunciato.