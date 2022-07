Crisi di governo, la situazione oggi domenica 17 luglio. Cosa succede con Mario Draghi? «Cinque Stelle e Pd da tempo bloccano l'Italia coi loro litigi e le loro pretese, con crisi, richieste di poltrone, ius soli, droga libera o Ddl Zan: gli Italiani non ne possono più, basta!». Lo dice Matteo Salvini, postando un suo video su Facebok. «Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta, Di Maio, che passano il tempo a litigare, se volete andare avanti per settimane a begare fatevi da parte», dice nel filmato. «Conto che siano gli italiani presto a scegliere dei parlamentari seri, onesti e perbene», conclude il leghista.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Di Maio: «Conte vuole le elezioni per azzerare gli eletti del... IL RETROSCENA M5S, almeno venti i deputati governisti: pronti a sfilarsi se passa... IL RETROSCENA Draghi per ora resiste. «Conte apre alla fiducia? Ciò...

Draghi, l'incaricato d'affari Usa Smitham lascia Roma: «Con la sua guida Italia più forte di sempre»

Draghi per ora resiste. «Conte apre alla fiducia? Ciò che conta è rinunciare agli ultimatum»

La crisi di governo

Ore 14.00 - Ha superato quota 400 il numero dei primi cittadini che hanno aderito alla lettera aperta per convincere Mario Draghi a restare al Governo lanciata dai sindaci di Firenze, Venezia, Milano, Genova, Bari, Bergamo, Pesaro, Asti, Torino, Ravenna, Roma. Lo si apprende da Palazzo Vecchio: la lista via via si allunga attraverso messaggi inviati a Dario Nardella. «Noi Sindaci - così nella lettera -, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l'azione di governo».

Ore 12.51 - Nel suo intervento all'assemblea dei parlamentari del M5s, a quanto si apprende, il ministro Federico D'Incà ha chiesto una tregua tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, per non mettere in difficoltà l'esecuzione delle riforme collegate al Pnrr e i progetti collegati, per il bene del Paese. D'Incà ha fatto inoltre riferimento alle difficoltà che ci sarebbero nel campo progressista in caso di voto anticipato.

Ore 12.28 - «Il capo dei transumati è terrorizzato dalle elezioni e anche oggi fa uscire interviste dove cerca di spaventare i parlamentari del M5S affermando che il Presidente Conte le vuole senza indugio alcuno. Facciamo chiarezza. Le elezioni sono nell'ordine delle cose e quando il popolo viene chiamato ed esercitare questo diritto dovere, non muore la democrazia ma si rafforza. Ora noi abbiamo messo nero su bianco tutta una serie di punti irrinunciabili per giustificare la nostra permanenza nell'esecutivo. Non mi pare di avere visto aperture e se tanto mi dà tanto sarà il capo dei transumati magari a fare qualcosa per venire incontro alle istanze del M5S che, gli ricordo, è la forza politica che lo ha eletto e gli ha dato notorietà. Se non saremo accontentati significa che l'interesse generale non ha la priorità nell'agenda di governo e allora si dovrà esser conseguenti e posizionarci per contrastare. Siamo brutti e cattivi ma ci vogliono al governo! Singolare sta cosa! Anche basta». Lo scrive su Facebook il senatore pentastellato Gabriele Lanzi, in un post pubblicato prima della ripresa dell'assemblea congiunta del Movimento.

Ore 12.12 - Matteo Salvini farà il punto con i dirigenti della Lega anche oggi pomeriggio. La Lega, spiegano fonti del partito, è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5 Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l'ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale «l'alleanza con M5S è finita». Vista la situazione, secondo il partito di Salvini è ancora più comprensibile quanto dichiarato giovedì dal Presidente del Consiglio secondo il quale «è venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo».

Ore 12.05 - Prevalgono nettamente, nel corso dell'assemblea congiunta M5S di questa mattina, gli interventi dei parlamentari a sostegno della linea di Giuseppe Conte. Tra questi Daniela Torto, Giuseppe Buompane, Marco Bella, Luigi Gallo, Francesco Silvestri, Angela Salafia, Sebastiano Cubeddu, Teresa Manzo, Vittoria Baldino, Giovanni Currò, Filippo Scerra, Manuel Tuzi, Arnaldo Lomuti, Giulia Lupo, Marco Pellegrini, Tiziana Ciprini. Tra ieri e oggi oltre 30 gli eletti che hanno sposato la linea dei vertici, mentre sono una decina i parlamentari schieratisi apertamente a favore della fiducia al governo Draghi. Questa mattina è stata la deputata Azzurra Cancelleri, apprende l'Adnkronos, a manifestare la sua intenzione di appoggiare l'esecutivo.

Ore 11.50 - Cancelleri all'assemblea M5S: sostenere governo

Occorre sostenere il governo ed essere coerenti, anche perché gli scenari alternativi - ovvero il voto o un nuovo governo con il Movimento all'opposizione - non ci permetterebbero di attuare i punti del nostro documento. Così la deputata M5S Azzurra Cancelleri intervenendo nel corso dell'assemblea congiunta. Finora, secondo quanto viene riferito, sono una decina i parlamentari stellati che tra ieri e oggi si sono espressi a favore della fiducia al governo presieduto da Mario Draghi.

Ore 11.10 - Marcucci (Pd): Draghi bis senza M5S? Interesse dell'Italia al primo posto

Un Draghi bis senza M5S? «Gli interessi dell'Italia al primo posto». Il senatore Pd, Andrea Marcucci, risponde così all'Adnkronos sulla possibilità di andare avanti con il premier senza il sostegno dei 5 Stelle o di una sua parte. Quanto alla alleanza con i pentastellati, per Marcucci è ormai fuori dall'orizzonte. «Sono Conte e le sue pretese a confermare che l'alleanza è finita». Senatore Marcucci, Andrea Orlando dice che "ogni ipotesi senza M5S non è percorribile". È d'accordo? «Nella condizione data, non possiamo porre condizioni. Il dibattito in corso nel M5S, evidenzia la presenza di un'area fortemente antigovernista, e di una più responsabile. Non credo che mercoledì riusciremo ad avere tutto il M5S, ma solo una sua componente, che aggiunta ai numeri di Di Maio, sarà comunque significativa».

Ore 10.40 - Riprende l'assemblea congiunta M5S con Conte

È ricominciata da pochi minuti l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. La riunione in videoconferenza, iniziata ieri sera intorno alle 20.30, si è conclusa alle 23.30 ed è stata aggiornata a questa mattina. «Per ora - spiega un parlamentare grillino all'Adnkronos, numeri alla mano - 17 eletti si sono espressi contro la fiducia a Draghi, mentre 10 si sono detti favorevoli». La partita ad ogni modo è ancora lunga: l'assemblea, considerato l'alto numero di interventi 'prenotatì, potrebbe protrarsi almeno fino all'ora di pranzo.

Ore 10.30 - Meloni: assurdo fare di tutto per evitare le elezioni

«Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo». Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.