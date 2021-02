​Beppe & Dibba, le due anime: il realista contro il barricadero

Non l’avesse già scritto il filosofo sloveno Slavoj Zizek, un libro con quel titolo, «In difesa delle cause perse», avrebbe potuto scriverlo lui, Alessandro Di Battista. Dopo l’alleanza con la Lega, dopo quello col Pd, gli amici del Movimento devono mandar giù un governo a guida Draghi. Non c’è due senza tre, avranno pensato, ma Dibba non riesce proprio a digerirlo. E ora si trova nell’imbarazzo sommo di dover procombere lui solo, mentre i Cinque Stelle compiono l’ultima giravolta sulla giostra della politica. Che l’amico Luigi, cioè Di Maio, faccia discorsi sulla maturità del Movimento e sul rispetto istituzionale, ci sta, Dibba lo ha sicuramente messo nel conto: ma Beppe! Come può, Beppe?

Beppe è la Via. Beppe, cioè Grillo, cioè il Garante, cioè l’Elevato, sta guidando il Movimento verso un nuovo approdo governista. Sul suo blog non c’è ancora nulla ma, a quanto si sa, anche lui ha ormai scelto Draghi. Gli ha parlato al telefono, ha ricevuto rassicurazioni, si è fatto compreso della gravità del momento. E siccome quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, Grillo, che nei mesi scorsi aveva un po’ mollato le redini del Movimento, ha pensato bene di scendere a Roma e, con tutta probabilità, presentarsi alle consultazioni di stamane, senza nemmeno fare il birichino e chiedere lo streaming (come fece invece quando si presentò da Renzi, nel 2014).

Il fatto è che Grillo ha ormai dismesso i panni del guitto irriverente che vuol scompaginare il gioco della politica romana. Lo ha fatto un anno e mezzo fa, quando i Cinque Stelle hanno dovuto scegliere se accordarsi o meno con il Pd: il partito che Di Battista aveva mostrato in tv come una piovra dai mille tentacoli affondati nelle inchieste giudiziarie e nella corruzione, diventava il partner di governo del Conte Bis. Grillo diede il la all’operazione; Di Battista la subì, masticando amaro.

Come recita il sottotitolo del libro di Zizek? «Materiali per una rivoluzione globale». Da irriducibile idealista, Dibba ha scelto negli anni di raccogliere i suoi, di materiali, viaggiando per tutto il globo – dagli Stati Uniti all’America Latina, dall’India all’Iran – salvo rientrare a Roma per scoprire con sgomento quanta strada il Movimento stava facendo negli odiati Palazzi. «Ci siamo via via trasformati in burocrati rinchiusi diciotto ore al giorno nei ministeri», scriveva impietoso nel suo libro (dal titolo un po’ più telefonato, in verità: «Politicamente scorretto»), facendo incazzare di brutto Di Maio. Di lì in poi le incazzature (reciproche) sono aumentate, perché mentre il Movimento si arrabattava al governo, con il carico necessario di realismo e di compromessi, lui, cavaliere senza macchia e senza paura, manteneva alto il tono della denuncia: contro il perverso connubio di politica e finanza, i conflitti di interesse e la cattiva genìa delle banche (una parola che, nel suo eloquio barricadero, prende sempre, fateci caso, un’accezione pregiudizialmente negativa: figuriamoci adesso che gli mettono davanti Draghi, come un drappo rosso dinanzi al toro!).

Dibba è ancora quello che, nella fantasmatica sfilata degli Stati Generali del Movimento dell’autunno scorso, ha le idee più chiare e nette di tutti: l’alleanza strategica col Pd è «la morte nera», e «noi rischiamo di diventare un partito come l’Udeur di Mastella». Che vertiginoso contrappasso, per il Movimento, mettersi a cercare voti mastelliani di Responsabili, per tenere su il governo Conte Bis (prendendosi almeno la soddisfazione di liquidare Renzi, questa era la speranza), poi non riuscirci e vedere, in un colpo solo, Conte cadere, Renzi stravincere e Draghi prendere possesso delle stanze di Palazzo Chigi. Draghi, lo gnomo di Francoforte, l’epitome di tutto ciò che per i grillini l’Europa è stata almeno dai tempi in cui, nel bel mezzo della grande crisi, mandava in giro la Troika per affamare i popoli. Così dicevano.

Oggi Dibba continua a dire quello che dice uno strenuo difensore delle cause perse, che cioè lui non è cambiato né intende cambiare, anche se il mondo tutt’attorno cambia. Grillo no, Grillo si regola. L’età adulta il comico genovese l’ha raggiunta da un pezzo. Il suo capolavoro l’ha firmato, ha portato «gens nova» in Parlamento, ne ha fatto il partito di maggioranza relativa e ha detto: ora sbrigatavela da soli, datevi da fare, adeguatevi alle situazioni. Di Maio l’ha capito e ci si è subito trovato; Dibba, invece, non ne vuol sapere. Muoia Sansone con tutti i filistei! (No, non è il titolo di un altro libro di Zizek, ma potrebbe esserlo. E se lo fosse, Di Battista lo sottoscriverebbe senz’altro).

