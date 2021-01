Crisi governo, ecco cosa accade oggi: Renzi parla alle 17.30, Zingaretti: «Dialogo riprenda»

Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il contenimento della pandemia coronavirus.

Dopo il dibattito, in tarda mattinata verranno votate delle risoluzioni. «Nei prossimi mesi sarà tutto terribilmente complicato, teniamo fuori dalla battaglia politica la salute degli italiani, sarebbe errore imperdonabile rallentare a pochi metri dal traguardo, nell'ultimo miglio», ha detto il ministro.

Recovery: ok in CdM, fantasma crisi su Palazzo Chigi

Cosa accade oggi

Nella notte il Consiglio dei ministri ha approvato il Recovery Plan.

La crisi al momento è solo rinviata. Le ministre di Italia Viva Teresa Bellanova e Elena Bonetti in Cdm al momento del voto sul Recovery hanno scelto di astenersi, rinviando eventuali dimissioni a questa mattina.

Matteo Renzi scioglierà le riserve in una conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio alle 17.30 alla Camera. Ci sarà il leader di Iv, le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. La conferenza stampa servirà per fare chiarezza sulla crisi di governo, dopo l'astensione delle ministre Bellanova e Bonetti sul Recovery plan nel Consiglio dei ministri di questa notte.

Anche stasera il Cdm si riunirà per discutere delle prossime misure anti-Covid, domani per il nuovo scostamento di bilancio, entrambe misure a cui Italia Viva ha assicurato il proprio voto favorevole.

Cosa dicono i partiti

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si mette sulla stessa scia del ministro Speranza: «La vera crisi la stanno vivendo gli italiani, non la politica», scrive su Facebook.

«Ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery Plan. Ora bisogna correre e non pregiudicare il lavoro. E’ un buon piano con modifiche significative ottenute anche grazie all’iniziativa del Pd per maggiori investimenti, per la sanità, per il lavoro, per il Mezzogiorno, le donne, i giovani. Finalmente può diventare realtà il processo verso la transizione ecologica e la rivoluzione digitale del sistema Paese. Ora si discuta in Parlamento e si coinvolgano le parti sociali, le imprese, l’associazionismo, i giovani, le donne nel dibattito sul futuro dell’Italia. Non c’è altro tempo da perdere. Si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi e affrontare con responsabilità i prossimi decisivi passaggi come lo scostamento di bilancio e i ristori economici alle imprese. L’Italia non può perdere questa occasione, lo dobbiamo soprattutto alle nuove generazioni. Si lavori come abbiamo insieme deciso al patto di legislatura in tempi certi e brevi con buonsenso e facendo prevalere il bene comune e la buona politica. Si può fare”. Così in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

