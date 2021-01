Governo, crisi in diretta. Zingaretti: «Appello ai democratici». Rosato (Iv): «Mai ritirata mano tesa»

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la componente renziana nella maggioranza sarebbero un miraggio.

Crisi di governo, Boschi (Italia Viva): «Da soli non hanno i numeri. Torniamo a confrontarci sulle proposte»

Le tappe: Giuseppe Conte si presenterà domani alla Camera e poi martedì al Senato.

Ore 13.32, M5s: «Con Renzi strade divise». «In questo anno e mezzo di governo insieme, ci siamo trovati tante volte in situazione di distanza anche con altre forze politiche della coalizione, ma, con lealtà e correttezza, abbiamo reciprocamente lavorato per trovare una sintesi nell'interesse del Paese. E così facendo, abbiamo raggiunto risultati importanti. Nonostante questo, Matteo Renzi ha fatto una scelta molto grave che ha separato definitivamente le nostre strade». Lo scrivono in un post su Fb Vito Crimi, Alfonso Bonafede e i capigruppo M5S di Camera e Senato ribadendo che «i gruppi parlamentari, i membri di Governo saranno tutti al fianco di Conte.»

Ore 13.15, Vertice ministro Federico D'Incà e capigruppo di maggioranza alle 17

Ore 12.38, Di Maio: «Non lasceremo mai gli italiani nelle mani di persone irresponsabili. Dobbiamo difendere il diritto alla salute dei cittadini. Bisogna sostenere autonomi, commercianti, partite IVA, chi porta avanti il Paese creando occupazione e posti di lavoro. Il MoVimento 5 Stelle è compatto. Mentre c'è chi prova a distruggere, noi ci impegniamo a ricostruire». Lo scrive il ministro Luigi Di Maio su Facebook.

Ore 12.24, Della Vedova (+Europa) «Conte lasci». «Conte vuole tenere politicamente in ostaggio il paese in un momento drammatico come questo? Mi auguro di no e sono certo che avrà la sensibilità istituzionale da ritenere un suo preciso dovere politico passare la mano qualora non raggiungesse almeno la maggioranza assoluta in Senato». Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. «Gli impegni gravosi e rischiosi che il nostro paese dovrà affrontare come la campagna vaccinale, la crisi economica e occupazionale e il negoziato con la Commissione sul Next Generation Eu non si affrontano responsabilmente con un Presidente senza maggioranza e senza partito, arroccato e impegnato in un poco decoroso calciomercato invernale. Per questo servono al più presto un altro premier e un'altra maggioranza», conclude Della Vedova.

Ore 12.19, Conzatti (Iv) ci ripensa: «Non passo con i responsabili». «Ho detto che siamo disponibili ad un confronto in maggioranza ed anche ad un patto di legislatura che preveda una direzione di marcia chiara. Ho detto anche con altrettanta forza e sin da subito un deciso no grazie a passare tra le fila raccogliticce dei responsabili. Il mio invito è quello di riprendere sin da subito la costruttiva strada del dialogo con Italia Viva». Lo dichiara la senatrice Italia Viva Donatella Conzatti.

Ore 11.45, Rosato (Iv): «Non abbiamo mai ritirato la nostra mano tesa verso il governo. Ma non abbiamo mai ricevuto neanche una telefonata in risposta alle nostre osservazioni o per dirci: voglio ricucire». Lo ha detto Ettore Rosato di IV a SkyTg 24. «Non abbiamo voglia di potere ma di risposte e contenuti per trovare soluzioni per il Paese che siano all'altezza della situazione», ha concluso.

Ore 11.43, l'appello del segretario del Pd ai liberali. Durante la direzione del Pd, il segretario Nicola Zingaretti ha ribadito che non c'è possibilità di un dialogo con le destre e fa un appello ai democratici, liberali ed europeisti: «Nel Parlamento esistono sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che possono unirsi, noi facciamo un appello alla luce del sole e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l'Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro». «Partiamo da questo appello alla responsabilità a tutte le sensibilità democratiche liberali ed europeiste che sono presenti in Parlamento - ha concluso - Dopo il voto torneremo a riunirci per stabilire la strada migliore».

Ore 11.25, Nicola Zingaretti parla alla direzione Pd «Lo sconcerto che nel mondo intero nei governi, nelle persone, ha provocato la notizia della crisi affonda qui le radici, nel ritorno, il giorno dopo l'approvazione del recovery, di un'Italia che rischia di aprire una fase incomprensibile». Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo intervento alla direzione del partito.

