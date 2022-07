Le possibilità che Mario Draghi possa passare attraverso una verifica sono pressoché nulle. Perché chi ha parlato con lui nelle ultime ore lo descrive come «determinato e irremovibile» nel voler confermare le dimissioni, giovedì 15 luglio respinte da Mattarella. L'appuntamento è a mercoledì dopo le comunicazioni che farà alle Camere e al momento, salvo colpi di scena, i margini per ricostruire non ci sono. L’ipotesi quindi al momento è che il presidente Sergio Mattarella possa respingere di nuovo le sue dimissioni, sciogliere le Camere e comunicare la data delle elezioni. In questo caso Draghi rimarrebbe a Palazzo Chigi nel pieno dei suoi poteri.

Crisi di governo, la diretta

Ore 10.47 - Al via il consiglio nazionale del M5S

È cominciato il Consiglio nazionale del M5s, slittato da ieri sera a questa mattina. Il leader del Movimento Giuseppe Conte sta partecipando in collegamento dalla propria abitazione.

Ore 10.45 - Letta: governo Draghi continui, le condizioni ci sono

«Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso di 9 mesi importante per completare tutte le riforme. Questo è l'impegno che noi stiamo mettendo da qui a mercoledì. Non si interrompa questo lavoro importante per il Paese e per l'Europa, il lavoro del Governo Draghi che ci vede convintamente impegnati. Sono sicuro ci siano le condizioni per continuarlo». Così il leader Pd Enrico Letta arrivando al congresso del Psi.

Crisi di governo, Draghi resiste al pressing. Colle: «Dopo di lui elezioni»

Ore 10:15 - Patuanelli: «Se Conte chiede ci dimettiamo, ma non lo ha fatto»

«Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all’istante. Non siamo degli aspiranti Di Maio». Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole pentastellato Stefano Patuanelli.

Ore 10:01 - Confindustria: «Spread in risalita per colpa dell’instabilità politica»

«Siamo di fronte Scenario molto incerto per l’Italia, risultante di fattori che agiscono in direzioni opposte», rileva il Centro studi di Confindustria. «La dinamica del Pil italiano, lo spread, l’inflazione, i rincari di energia e alimentari non possono essere considerati fattori slegati da quel che accade nel contesto politico.

Ore 9:17 - Di Maio: «Con la crisi di governo a rischio le armi per l’Ucraina»

«I russi ora stanno festeggiando per aver fatto cadere un altro governo occidentale. l’attuale crisi politica mette in dubbio l’inivio di armi all’Ucraina. Solo uno dei tanti problemi seri che si sono venuti a creare». Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in un’intervista, nella quale ha accusato i critici di Draghi di fare il lavoro del presidente russo Vladimir Putin. Poi un appello ai partiti politici affinché «non facciano cadere il governo nel voto di fiducia della prossima settimana in Parlamento».