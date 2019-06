Crisi di governo, la tagliola Ue spinge a unirsi. E Mattarella chiede «più serietà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:00

Il risveglio sarà brusco per i due vicepremier i quali sono da settimane impegnati a baloccarsi con una campagna elettorale divenuta permanente. La sveglia arriverà oggi da Bruxelles sotto forma di lettera e il contenuto è tanto annunciato quanto sottovalutato. L'avvio da parte della Commissione Ue della procedura per debito eccessivo scatterà oggi e, se verrà confermata dall'Ecofin di luglio, avrà effetti devastanti per il Paese. Al Quirinale l'allarme è scattato da settimane e lo sconcerto di Sergio Mattarella per l'irresponsabile balletto di accuse e contro-accuse, si è solo in parte placato quando prima il premier Conte e poi il vice Di Maio hanno bussato alla porta del Quirinale. Dopo il richiamo del presidente del Consiglio indirizzato ai due partiti, ieri è toccato al vicepremier grillino salire sul Colle più alto e spiegare a Mattarella che è intenzione di M5S e Lega «andare avanti» mettendo in soffitta le rispettive ruggini.