«Da soli non si vince», Calenda archivia il Pd

Giovedì 28 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 07:00

Con il titolo «Un'altra Italia è possibile», Carlo Calenda ha reso pubblico il suo Manifesto. Ha scelto Il Foglio come tramite, mentre gli interlocutori sono interni e soprattutto esterni al Pd, del quale si dice esplicitamente che va superato, di fatto va sciolto per risorgere sotto altre vesti. Il motivo? Calenda lo spiega in più punti, il principale del quale si può così riassumere: in Italia, unico Paese tra i fondatori d'Europa, il 4 marzo si è affermato un fronte sovranista, di fatto anti-europeo, che va contrastato, ma per farlo non basta e non serve il Pd da solo, per come è strutturato e per i consensi che riesce a raccogliere, occorre uno schieramento assai più vasto che vada appunto. Di qui la proposta del Fronte repubblicano, di origine spagnola quando, per contrapporsi a Francisco Franco, tutte le forze antifranchiste diedero vita a uno schieramento che esulava dalle singole forze, andava comunisti, socialisti e anarchici.