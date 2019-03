Crisi Tav, l'ultima mediazione di Conte: verso il sì condizionato ai bandi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 9 Marzo 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2019 08:35

Lo stress test sui due vicepremier continua e inizia a dare i suoi frutti. Di Maio e Salvini si sono spinti ieri sul bordo della crisi, salvo poi frenare dopo aver osservato quanto profondo sia il burrone. E così i due si sono di nuovo ufficialmente rimessi al metodo Conte, unica strada per evitare il tana libera tutti e mandare in aria maggioranza e governo. D'altra parte maggioranze alternative all'attuale non ne esistono e ieri lo stesso Salvini ha sgombrato ogni dubbio dicendo che non ha «nostalgie del passato». Ovvero non pensate che se salta questo governo la Lega ne fa subito un altro con Forza Italia.