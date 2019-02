Crisi Venezuela, M5S detta la linea a Conte: ignorato il pressing del Colle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Febbraio 2019, 11:00

«Sul Venezuela non stiamo facendo una bella figura». Matteo Salvini lo ammette ufficialmente mentre il suo collega vicepremier Di Maio è silente e avalla le tesi sudamericane di Alessandro Di Battista. Subisce invece Giuseppe Conte che non una parola ha aggiunto all'esortazione di Sergio Mattarella a non avere dubbi e incertezze, salvo diffondere a tarda sera una nota in cui Palazzo Chigi ribadisce la sua solita posizione in favore di «nuove elezioni presidenziali libere e trasparenti», senza offrire alcun riconoscimento a Guaidó e senza esprimere neanche la minima critica nei confronti di Maduro. Scegliere tra un dittatore che sta affamando il suo popolo e libere elezioni, non dovrebbe essere difficile per il governo italiano. Tantomeno per un europeista come Giuseppe Conte e un governo che a suo tempo affidò al ministro degli Esteri Enzo Moavero il compito di dire in Parlamento che l'Italia non riconosceva la legittimità delle elezioni in Venezuela perché Maduro le aveva truccate usando anche la violenza.