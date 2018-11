SAN DONÀ - Stipendio da circa 140mila euro per la nuova “specialista della comunicazione istituzionale” del Comune, l’opposizione insorge. Si tratta di Cristiana Moretto, 43 anni ex portavoce del Pd di San Donà che dal 1° dicembre sarà assunta nell’ufficio di segreteria del sindaco come collaboratrice a tempo determinato.



Uno stipendio che ha scatenato l’indignazione della minoranza che, con diverse sfumature, contesta di non comprendere l’entità della spesa e l’utilità per la comunità.

Mercoledì 21 Novembre 2018, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 10:28

