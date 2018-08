Conte: «Commissario e 5 milioni per l'emergenza, revocheremo la concessione ad Autostrade»

Mentre i vigili del fuoco e la protezione civile continuano a scavare, attorno al ponte Morandi esplode la polemica politica. Ieri il Governo Conte ha convocato una riunione del consiglio dei ministri proprio all’interno della prefettura di Genova, cuore del coordinamento dei soccorsi.

Prima però le parole del ministro delle Inftastrutture Danilo Toninelli e del vicepremier Luigi Di Maio erano state un atto d’accusa molto pesante nei confronti di Società Autostrade: “Qualcuno nella manutenzione del ponte Morandi non ha fatto il suo dovere. Non sta a noi valutare le responsabilità penali ma il quadro è chiaro e stiamo valutando di revocare la concessione. Società autostrade per anni è stata difesa dai precedenti governi”, hanno detto i due ministri.

Mercoledì 15 Agosto 2018, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2018 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha dichiarato che in un caso come questo non si può parlare di fatalità, c’è “chiaramente un errore umano”. L’inchiesta servirà a stabilire, ha aggiunto, se l’errore sia stato nella progettazione o nella manutenzione successiva. All’indagine per disastro e omicidio plurimo colposo si è aggiunta quella per attentato alla sicurezza dei trasporti.Il governo però non ci sta. Alla fine del consiglio dei ministri in prefettura, è il premier Conte ad annunciare che la concessione salta comunque: “Al di là delle verifiche penali di quello che farà la magistratura con la sua inchiesta", ha proseguito Conte, "noi non possiamo aspettare i tempi della Giustizia. Il Governo, nell'atto di disporre nuove concessioni, sarà molto più rigoroso nella valutazione delle clausole. Andremo a rivedere i contratti di servizio per rendere più stringenti i vincoli". Sono stati stanziati 5 milioni per rimuovere i detriti e dichiarato lo stato di emergenza per un anno. La ricostruzione sarà affidata ad un commissario.Autostrade non risponde direttamente ma rende noti dati che parlano di investimenti sulla sicurezza. Negli ultimi cinque anni (2012-2017) gli investimenti di Autostrade in sicurezza, manutenzione e potenziamento della rete sono stati superiori a 1 miliardo di euro l'anno. La società ha chiuso il 2017 con ricavi operativi per quasi 4 miliardi, un utile d'esercizio di 1,042 miliardi e investimenti operativi per 556 milioni. Polemiche anche su chi dovesse controllare gli interventi di Autostrade, compresi i lavori sul ponte di Genova, con il Governatore della Liguria Giovanni Toti che sostiene che sono gli uffici del Mit (Ministero Infrastrutture e trasporti) che devono verificare insieme alla concessionaria. Per la prossima settimana previsto un consiglio di amministrazione straordinario.La revoca della concessione sarà una procedura particolarmente onerosa. Nel contratto si specifica che “il concessionario avrà diritto a un indennizzo-risarcimento a carico del concedente in ogni caso di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del concedente e comunque di cessazione anticipata del rapporto di convenzione, pur indotto da atti e fatti estranei alla volontà del concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile».