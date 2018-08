«Autostrade di Stato», siluri di Lega e M5S all'idea di Toninelli (e Grillo)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Agosto 2018, 08:00

L'impeto della nazionalizzazione delle autostrade italiane è durato poco più di mezza giornata. Fino alle sei di sera quando Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali e mente economica dei 5stelle, ha sommato il suo no a quello scandito al Meeting di Rimini all'ora di pranzo da Giancarlo Giorgetti, il bocconiano che incarna l'anima liberista e filo imprenditoriale della Lega. Da vedere, visto che tra i giallo-verdi le tentazioni stataliste sono forti, se il tema riemergerà nei prossimi giorni. Le sorprese non sono escluse.Tutto comincia di buon mattino con la lettura di un'intervista del ministro delle Infrastrutture al Corsera. Danilo Toninelli mette a verbale: «La nazionalizzazione sarebbe conveniente, pensi quanti ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle strade. Autostrade ha accumulato 15 miliardi in 10 anni».