Ha avuto un malessere improvviso mentre era in corso il Consiglio supremo di Difesa, al Quirinale. Così, dopo un immediato consulto con un medico, arriva un’ambulanza privata che lo porta in ospedale per accertamenti. È stato ricoverato nel tardo pomeriggio di ieri al San Carlo di Nancy, a Roma, il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Sulle sue condizioni di salute fino alla serata di ieri non ci sono stati aggiornamenti da parte della Difesa né bollettini medici dello staff dell'ospedale che lo ha preso in cura, ma da quanto trapela da fonti politiche sembra siano stati proprio i dolori improvvisi a preoccupare sia il ministro sia gli altri suoi componenti del Consiglio al vertice con il presidente della Repubblica.

I PRECEDENTI

Già lo scorso 13 febbraio il titolare del dicastero di Palazzo Baracchini era stato ricoverato d’urgenza sempre al San Carlo: si era presentato autonomamente al pronto soccorso perché sentiva forti dolori al petto. La coronografia a cui era stato sottoposto aveva evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi. Si tratta di un'infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore, ma - spiegarono i medici - non si erano stati notati versamenti di liquido nella membrana, cosa che invece avrebbe richiesto un intervento immediato. Le analisi, inoltre, non avevano evidenziato danni cardiaci. A febbraio, due giorni dopo il ricovero, Crosetto era stato dimesso. Già in passato il ministro della Difesa aveva avuto qualche problema al cuore, con un ricovero nel 2013. «Le condizioni di salute - spiegò il responsabile Cardiochirurgia centro cuore del San Carlo di Nancy, Giuseppe Speziale - sono buone, è stato dimesso in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero ha avuto un decorso regolare che gli ha permesso di continuare a lavorare».

GLI AUGURI

Auguri di pronta guarigione arrivano al ministro Crosetto dal mondo politico e hanno riempito i social durante tutta la serata di ieri. «Forza Guido, ti aspettiamo al più presto», commenta il vicepremier Matteo Salvini. E il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sottolinea: «Rimettiti al più presto». Altrettanto dirà, in serata, l’altro collega di governo, Francesco Lollobrigida. Vicinanza anche dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. «Forza Guido, forza Crosetto, amico mio, campione di lealtà e di garantismo, uomo coraggioso e di altri tempi, fondatore di Fratelli d'Italia. Non farci preoccupare», scrive sui social il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Montecitorio, Alfredo Antoniozzi. «Ci aspettiamo di rivederlo di nuovo in campo quanto prima», dice Licia Ronzulli (Forza Italia), vicepresidente del Senato. E il presidente della Regione Calabria (e vicesegretario nazionale di Fi), scrive su X: «Ti aspettiamo presto nuovamente operativo, con la grinta e l'entusiasmo di sempre».

«Siamo preoccupati per il malore del ministro Crosetto, al quale siamo vicini. L'augurio di una pronta ripresa a nome di tutti i senatori della Lega», dice la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa. Vicinanza anche da Azione, con il suo segretario Carlo Calenda e il capogruppo alla Camera Matteo Richetti. «Esprimo tutta la mia vicinanza al ministro Guido Crosetto, trasportato d'urgenza in ospedale, augurandogli di rimettersi al più presto», così Raffaella Paita (Italia Viva).