Csm, Greco accusa: «Logiche romane»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magistrati del Nord rigorosi e magistrati del Sud contigui al potere. La frase choc, il procuratore di Milano, Francesco Greco, la pronuncia alla commemorazione del collega di Bergamo Walter Mapelli. È quella l'occasione che l'alto magistrato sceglie per esprimere lo «sgomento» rispetto al terremoto che sta travolgendo il Csm e ha già portato alle dimissioni di quattro membri togati (il quinto si è autosospeso): «Quel mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana non ci appartiene e non appartiene ai magistrati del Nord, ci ha lasciato sconcertati». In pochi minuti nei gruppi whatsapp, ai quali aderiscono pm e giudici, la dichiarazione rimbalza e viene commentata: alcuni, increduli, sostengono che Greco sia stato frainteso da chi ha riportato la dichiarazione. Altri si domandano come il procuratore di Milano abbia potuto dire una cosa del genere e sperano in una rapida precisazione. Ma la smentita non arriva, solo una precisazione: «È stata una metafora». La spaccatura che divide la magistratura è profondissima.