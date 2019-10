Se cultura vuol dire innovazione

Lunedì 21 Ottobre 2019, 08:00

Tutte le parole importanti hanno troppi significati. Diversi e – quasi sempre – controversi. Col risultato che nel mondo dei messaggi semplificati in cui viviamo, non riescono a comunicare. Andando in troppe direzioni, si usurano. Rischiando di perdere i valori più preziosi che custodiscono. È il problema dell’idea di cultura, oggi al centro di una transizione rapidissima. Per secoli – per millenni – ha indicato il nostro Dna, il codice di trasmissione della nostra identità comunitaria.Un processo ancorato e agevolato dai circuiti di circolazione del sapere: lenti, e per lo più elitari. Ma oggi che l'innovazione culturale viaggia alla velocità della rete e coinvolge anche attivamente una massa infinita di individui, che vuol dire fare cultura? E che ruolo spetta alle istituzioni che vogliono promuoverla e diffonderla?È l'interrogativo al centro del convegno che si apre stamane a Napoli, a Palazzo Reale, con l'intervento del ministro Franceschini. Come sempre quando si affrontano temi di così ampia portata, il rischio è quello dell'ecumenismo. Che nel nome del pluralismo e del partecipazionismo i due dogmi che condiscono ogni iniziativa politica ci si ritrovi a compilare una lista di best practice e buoni propositi. Lunga abbastanza per dare l'idea che al tavolo della cultura in divenire c'è posto per tutti i gusti, ed interessi. Non è così. Per questa vecchia strada, la cultura è destinata a restare la cenerentola dell'intervento pubblico, e dell'impegno civile. Il prezzemolo con cui si condisce ogni minestra, ma senza diventare il piatto forte, quello che distingue e dà il segno di una nuova stagione. La prospettiva da cavalcare è un'altra. E marca, rispetto al passato, una netta discontinuità.La cultura può deve diventare il motore dello sviluppo. E, per riuscirci, deve utilizzare lo straordinario moltiplicatore che oggi l'innovazione di processo, di prodotto e di sistema mette a sua disposizione. È la nuova catena di valore che sta ridisegnando i pesi e i ruoli nel mondo 4.0. Aprendo inedite sinergie di scala tra la ricerca, la formazione, il lavoro e la vera e propria fame di sapere che l'accesso libero alla rete sta alimentando in ogni angolo del pianeta. Per decenni l'istruzione di massa è rimasta compressa negli spazi di risorse educative limitate, i musei sono stati prigionieri del dilemma tra preservazione e diffusione, la fabbrica ha sfruttato il divario che si formava nei primi anni di vita tra chi aveva studiato e chi no. Oggi, il binomio tecnologico tra cultura e innovazione sta rompendo queste barriere, e ridisegnando frontiere. Aprendo prospettive di sviluppo fino a poco fa inimmaginabili.Per il Sud, è un'occasione irripetibile. Per fortuna, è ormai alle nostre spalle il pregiudizio che «con la cultura non si mangia». Ma siamo ancora lontani lontanissimi dall'adottare la convinzione opposta. Facendo di innovazione e cultura la formula e la bandiera - di un nuovo modello di sviluppo del Mezzogiorno. A partire dal presupposto politico e istituzionale con cui dare gambe a questa visione. Mettendo insieme, in una stessa cabina di regia, le responsabilità ministeriali che marciano burocraticamente - ciascuna per la propria strada. Innovazione, Ricerca, Mezzogiorno sono leve che, separatamente, rischiano di girare a vuoto. Ma, insieme, potrebbero far crescere un'idea di bene culturale come bene primario di sviluppo. Con un impatto economico e sociale ad ampio raggio, e lunga gittata. Non servono nuove risorse finanziarie, ma una forte e tenace capacità di coordinamento. Insieme alla volontà di fare entrare sui tavoli governativi, al posto delle risse quotidiane, un'idea di futuro.