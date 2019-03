Cyber-terrorismo e Jihad, nuovo allarme dei Servizi italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Marzo 2019, 07:30

Terrorismo, tensioni sociali dovute ai flussi migratori, estremismo, criminalità organizzata. Eppure le nuove e più forti minacce alla sicurezza nazionale arrivano sempre più dal mondo virtuale, dall'incremento degli attacchi cyber alle nostre imprese e alle infrastrutture critiche del Paese. È il quadro che emerge dalla relazione annuale dell'intelligence diffusa ieri a Palazzo Chigi alla presenza del premier Conte e dei direttori delle agenzie (Dis, Aisi e Aise) dei Servizi segreti. Il jihadismo rappresenta ancora una minaccia. «Il rischio zero ha ribadito ieri il presidente del consiglio realisticamente non esiste». Sono 138 i foreign fighter partiti per Siria e Iraq collegati all'Italia, ma l'attenzione maggiore è certamente sul pericolo dei potenziali lupi solitari che possono radicalizzarsi in Italia con al-Qaeda che potrebbe presto sfruttare l'indebolimento dell'Isis per riprendersi la scena attraverso nuovi attentati. Tuttavia i pericoli più frequenti per il nostro sistema-Paese arrivano dal cyberspazio.