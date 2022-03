Cybersecurity, ministro Gelmini: «Amministrazione pubblica nel mirino degli hacker»

«Il tema della cybersicurezza è all'attenzione del governo fin dalla sua nascita. Il decreto legge con il quale abbiamo istituito l'agenzia per la cybersicurezza nazionale è del giugno dello scorso anno. Era ben chiara già allora quale fosse l'urgenza per il Paese di dotarsi di un più alto grado di sicurezza informatica a fronte di sempre nuove e sofisticate strategie di attacco». Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e le autonomie, intervenendo con il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ad una conferenza stampa per la firma dell'accordo per l'avvio del nuovo Centro regionale formativo di cybersicurezza.

«Attacchi di cui, in epoca di pandemia, siamo stati vittima anche in un settore delicato come la sanità: ricordiamo come nel luglio scorso la regione Lazio abbia toccato con mano l'esistenza di questi crimini informatici. Fu un attacco hacker a bloccare il sistema delle prenotazioni per i vaccini. Ed è stato un episodio analogo a bloccare gli stipendi in una Asl di Napoli.» ha detto la Gelmini.

«Non sono stati i primi a strutture pubbliche e purtroppo non saranno gli ultimi. Il 2021 è stato un anno nero per la sicurezza informatica: i trend sono in decisa crescita e i fenomeni che si sono registrati sono praticamente il doppio di quelli degli anni precedenti. E contrariamente a quello che si possa pensare non è solo il mondo 'financè a subire attacchi, anche se è ancora il campo principale di azione dei criminali informatici: sempre di più nel mirino degli hacker c'è la pubblica amministrazione» ha concluso.