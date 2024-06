Da che ora si vota oggi? Elezioni europee, guida completa (con tutti gli orari di sabato e domenica)

Da che ora si vota oggi? E quanto rimangono aperti i seggi? Oggi in Italia si vota per le elezioni europee. In questa tornata elettorale gli italiani sono chiamati a votare anche per le amministrative in oltre 3.700 comuni, e, limitatamente al Piemonte, anche per le regionali.





Quando aprono i seggi?

Il primo giorno, ovvero (sabato 8 giugno), le urne saranno aperte dalle 15 alle 23, mentre domenica sarà possibile recarsi ai seggi dalle 7 fino alle 23.

Come si vota per le Europee

Tutti i Paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale.

Ciò significa che l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Ai fini dell'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale

Le schede

In queste consultazioni elettorali, l'Italia è stata suddivisa in cinque circoscrizioni a cui corrisponderanno delle schede per il voto di colori diversi. Grigio, per la circoscrizione elettorale I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia). Marrone, per la circoscrizione elettorale II, che comprendere l'Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); Rosso rubino, per la circoscrizione elettorale III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Arancione, per la circoscrizione elettorale IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). Infine, rosa, per la circoscrizione elettorale V - Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Come sono eletti gli eurodeputati?

Dalle prime elezioni dirette del 1979, le elezioni europee si svolgono ogni cinque anni. I deputati al Parlamento europeo da quest'anno saranno 720 e i trattati dell'Ue stabiliscono l'assegnazione dei seggi per Paese. Ogni Stato membro dispone di un numero fisso di deputati al Parlamento europeo, da sei per gli Stati membri più piccoli come Malta, Lussemburgo e Cipro a novantasei per la Germania, lo Stato membro più grande. L'italia ne eleggerà 76.

Come si vota alle amministrative

La modalità cambia in base al numero di abitanti dei singoli Comuni. In quelli con più di 15mila abitanti ci sono tre opzioni diverse su come compilare la scheda elettorale. Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista: in tal modo la preferenza andrà sia alla lista che al candidato sindaco collegato. Si può anche mettere un segno sul nome del candidato sindaco, votando in questo caso solo per lui/lei. Infine è possibile il voto disgiunto, ovvero votare per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata. Accanto al simbolo della lista si possono indicare anche una o due preferenze, nel caso siano due devono riguardare candidati di sesso diverso altrimenti la seconda viene annullata. I Comuni con un numero di abitanti inferiore alle 15mila unità votano con sistema maggioritario in unico turno, non è consentito il voto disgiunto e vince chi ottiene più preferenze. Si possono esprimere una o due preferenze della lista collegata al candidato Sindaco, ma nel caso di due, occorre rispettare la parità di genere, pena l'annullamento della seconda.

Come si vota alle regionali

Anche per le regionali in Piemonte si può votare in tre modalità diverse. E' possibile votare soltanto per il candidato alla presidenza della Regione. In questo caso, il voto non sarà esteso alla lista o le liste collegate al nome. Se si decide di esprimere una preferenza solo per la lista, il voto si estende anche al candidato che la rappresenta. Si può anche votare sia per la lista che per un candidato presidente collegato oppure per una lista e per un candidato che non è collegato. C'è la possibilità di esprimere fino a due preferenze. In tal caso, a fianco della lista prescelta, nelle apposite righe, si deve scrivere il cognome (o il nome e il cognome) dei candidati consiglieri regionali che appartengono alla lista stessa: l’espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l’annullamento della seconda preferenza.