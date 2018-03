Da Ischia gli auguri di Pasqua di Salvini a Berlusconi: «Vittoria Milan e centrodestra al governo»

Sabato 31 Marzo 2018, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 17:18

"Pronto Silvio..." inizia così la telefonata di metà mattinata di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi. L'occasione: gli auguri di buona Pasqua che il leader della Lega e del centrodestra da Ischia - dove si trova in vacanza con la sua compagna Elisabetta Isoardi - ha fatto al Presidente di Forza Italia. Occasione buona per ribadire che non si faranjno accordi separati e che un eventuale governo assieme ai 5 Stelle dovrà coinvolgere tutto il centrodestra e non solo una sua parte. Ma è sulla partitissima del Milan contro la Juve che il discorso si fa ancora più accalorato. "Speriamo di assistere ad una bella prestazione e di poter dare un ceffone alla Juventus" ha detto Salvini al suo interlocutore. Il super tifoso milanista seguirà la partita in televisione, probabilmente dalla Sala Azzurra del Regina Isabella, l'albergo di Lacco Ameno dove trascorre le brevi vacanze pasquali in compagnia della sua Elisabetta. Insospettabilmente scaramantico (per essere un lumbard) Salvini non ha dato indicazioni per la cena di questa sera al personale dell'albergo, limitandosi a far capire - fra le ovazioni assai interessate dei camerieri tifosi del Napoli - che "prima di tutto viene il Milan". Il leader politico ovviamente si augura lo sgambetto ai danni della Juventus da parte dei rossoneri. Ma ad ogni buon conto, in caso di sconfitta, opterà per una cena assai leggera e sicuramente più digeribile.