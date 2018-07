Daisy Osakue, Salvini: «Spero di incontrarla: emergenza razzismo? Non esiste»

«Spero di incontrarla e vederla gareggiare il prima possibile», dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini augurando una veloce guarigione all'atleta Daisy Osakue, colpita da un uovo a Torino. «Ogni aggressione - aggiunge - va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza».

Lunedì 30 Luglio 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2018 14:34

LEGGI ANCHE Daisy Osakue, lancio di uova contro l'atleta di origini nigeriane: ferita all'occhio LEGGI ANCHE Daisy Osakue: «Aggressione razzista, io scambiata per una prostituta di colore» «Emergenza razzismo in Italia? Non diciamo sciocchezze, ricordo che solo negli ultimi tre giorni, nel silenzio generale, la Polizia ha arrestato 95 immigrati, mentre altri 414 sono stati denunciati», commenta Salvini. «Di certo - aggiunge - l'immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ha aiutato, per questo sto lavorando per fermare scafisti e clandestini».