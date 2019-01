Dal Libano l'ira di Sgarbi: «Espulsioni, M5S come il partito fascista»

Dal Libano, dove si trova da alcuni giorni per un viaggio che, tra le altre cose, lo porterà nel sud del paese dei cedri, fino al confine con Israele, per incontrare i soldati italiani del contingente Unifil, Vittorio Sgarbi non rinuncia alla polemica con i grillini sul tema delle espulsioni. “Non è un partito democratico quello che caccia i dissidenti. I dissidenti sono la dimostrazione di una vitalità che presto s’inaridisce se non è coltivata. Il modello del “Movimento 5 Stelle” è il Partito Fascista, ma i partiti democratici, come lo fu la Democrazia Cristiana, vivono di correnti e di contrasti, e possono accettare una disciplina che può portare, in casi di necessità, alla obbedienza o alla astensione. Se non accetta la disciplina di partito, è il dissidente che deve andarsene;deve andarsene non rispecchiandosi più nella linea del partito Ma cacciare oggi De Falco è una decisione che toglie vita e verità a un partito le cui contraddizioni sono fisiologiche. Perché non è stato cacciato Fico quando ha votato il decreto sicurezza? Un segnale certamente più grave e polemico di quelli razionalmente motivati da De Falco”.

Martedì 1 Gennaio 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 16:08

