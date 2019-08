Dal ministero ai campi, la nuova vita di Bubbico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 7 Agosto 2019, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bisogna avere pazienza con le piante, se si ha fretta, se si sottovaluta anche un piccolo particolare, poi non escono buoni frutti. È l'esatto opposto della politica di oggi dove ci sono i leader che inseguono soltanto il successo immediato e vogliono tutto e subito, con la terra invece serve tanta calma». Filippo Bubbico oggi fa il contadino nelle sue terre in provincia di Matera, lo racconta quasi con disincanto e senza nostalgia. Eppure, fino a due anni fa, c'era lui al Viminale a coadiuvare prima Angelino Alfano e poi Marco Minniti nei governi Renzi e Gentiloni. Non solo viceministro dell'Interno, prima ancora Bubbico è stato sottosegretario allo Sviluppo Economico nel governo Prodi, presidente della Regione Basilicata. Una carriera politica iniziata nel 1980 come sindaco del piccolo paesino di Montescaglioso, lì dove è ritornato per coltivare la terra e riappropriarsi anche un po' delle sue origini.