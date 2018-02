D'Alema: «Lunare pensare che il Pd vinca le elezioni. Prodi non vota Gentiloni, ma Renzi»

«È lunare pensare che il Pd vinca le elezioni», e quando sente Matteo Renzi sostenerlo «mi sembra di essere sulla luna, invece io sono tra la gente». Lo dice Massimo D' Alema, ospite di Circo Massimo su Radio Capital. «Gran parte delle persone che incontro voteranno centrodestra o M5S, nel mezzogiorno è prevalentemente così», aggiunge. Per l'ex premier, «il Pd pagherà il prezzo alla legge elettorale che ha fatto

anche con l'obiettivo di

schiacciarci

.



«Prodi dice che abbiamo commesso un errore? È la stessa cosa che io penso di lui», ha poi detto D'Alema, «Non si può votare Gentiloni. La legge elettorale, che Gentiloni ha imposto con 8 voti di fiducia, prevede che ci sia il Pd e il capo, che si chiama Matteo Renzi, e se c'erano dubbi Renzi ha imposto delle liste con metodo padronale. Prodi dice che voterà Gentiloni e la lista Insieme, ma se Insieme non prenderà il 3% i voti andranno a Renzi. Glielo dico con amicizia: Prodi dice che voterà Insieme e Gentiloni, in realtà vota Casini e Renzi, senza confessarlo a se stesso. Non credo sia utile al Paese che i voti vadano a Casini e a Renzi».



Rispondendo alla domanda se fosse disponibile ad un confronto Tv con Matteo Renzi, D'Alema ha detto: «Il nostro movimento ha un leader che si chiama Pietro Grasso. Renzi si esibisce in un gioco ineducato di definirci "il partito di D'Alema". Io non mi presto a questo gioco, non ho tempo da perdere, sto qui in Salento con le persone vere».



Quindi D'Alema è tornato sulla sua proposta di Governo del Presidente: «Le alchimie non mi interessano, anche perché non sappiamo i numeri. Il governo del presidente che ho proposto era un'altra cosa rispetto al governo di unità nazionale. Per sfuggire alle alchimie, la prassi costituzionale corretta vuole che se il Presidente della Repubblica vede che non c'è una maggioranza, ne prende atto, prende l'iniziativa e affida a una persona sopra le parti l'incarico e chiede un atto di responsabilità ai partiti». «Non è responsabile dire - ha aggiunto D'Alema - che se non c'è una maggioranza si torna a votare, anche perché bisogna fare una legge elettorale come ha detto Grasso, perché è pessima, un insulto ai cittadini, e perché pende un giudizio su di essa davanti alla Corte costituzionale. Per me è incostituzionale».

Lunedì 19 Febbraio 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 13:06

