Famiglia, Spadafora: «Il ddl Pillon è archiviato, non arriverà mai in aula»

Lunedì 1 Aprile 2019, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 11:44

Svolta nell'iter legato al ddl Pillon . «Il provvedimento Pillon è chiuso. Quel testo non arriverà mai in aula, è archiviato. Adesso bisogna scrivere un nuovo testo, che probabilmente prenderà anche qualcosa di buono, ma molto poco, per andare incontro ai temi del diritto di famiglia, ma non come aveva pensato Pillon. Sono state fatte le audizioni in Commissione Giustizia, adesso c'è un nuovo tavolo Lega-M5S al quale sono invitate anche le opposizioni». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora (M5S) a Omnibus su La7.