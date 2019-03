Revenge porn stralciato, rivolta di Prestigiacomo e deputate Pd alla Camera

Castrazione chimica, altolà M5S: il governo si spacca



L'ol della Camera slitta alla prossima settimana. Il nodo castrazione chimica, sul quale si è prodotta in questa ore nuova tensione tra M5S e Lega, ha infatti rallentato i lavori mentre, spiegano dalla maggioranza, in Aula si sarebbe registrato anche un certo ostruzionismo delle opposizioni. La maggioranza cercherà, da qui al voto dei prossimi giorni, di far rientrare lo scontro sulla castrazione chimica. Mentre si susseguivano gli interventi a raffica dei deputati di Fi per invitare ad approvare l'emendamento che introduce il reato di revenge porn, Prestigiacomo è partita verso i banchi della presidenza. Dietro a lei si sono visti correre, tra le altre, Giusi Bartolozzi, Mara Carfagna, Benedetta Fiorini e Michaela Biancofiore. Caos in aula durante l'esame del ddl "Codice rosso". Stefania Prestigiacomo e un gruppo di deputate di Fi hanno tentato un "assalto" ai banchi del governo. Prestigiacomo è stata placcata dai commessi, mentre il presidente Fico la richiamava all'ordine. La seduta è sospesa.

«Oggi stiamo scrivendo una bruttissima pagina di storia parlamentare, abbiamo vissuto in passato momenti esaltanti in quest'Aula quando, grazie all'operosità e all'intelligenza innanzitutto delle donne di tutti gli schieramenti, ma anche con il supporto dei colleghi, abbiamo saputo rinunciare a primogeniture in nome dell'approvazione di valori che sono oggi pilastri nel nostro ordinamento giuridico. Ricordo il giorno in cui abbiamo approvato la legge che modificava il reato di violenza sessuale da reato contro il costume a reato contro la persona. Tutte le donne parlamentari firmarono quel progetto di legge indipendentemente dai partiti: la prima firma era Finocchiaro, la relatrice della legge, con il consenso di tutti, era Alessandra Mussolini».

Lo ha detto Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula durante la discussione sul provvedimento per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. «Oggi invece in nome dell'egoismo e in nome di una ostinazione incomprensibile noi stiamo rinunciando alla possibilità di dare seguito ad atti votati da quest'Aula perché ricordo che nel mese di novembre abbiamo approvato una mozione a prima firma Carfagna che invocava un intervento della maggioranza e del governo su un tema come questo. In questo momento stiamo disattendendo ad un impegno assunto da quest'Aula all'unanimità», ha concluso Prestigiacomo.

Giovedì 28 Marzo 2019, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 19:31

