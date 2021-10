Ddl Zan, sì alla "tagliola" con 154 voti: salta l'esame degli articoli, passa la linea di Lega e FdI. Stop all'iter

Salta l'esame degli articoli ed emendamenti del ddl Zan, per cui l'iter si blocca. L'aula del Senato ha infatti votato a favore della cosiddetta 'tagliola', chiesta da Lega e Fratelli d'Italia. A favore, 154 senatori, 131 i contrari e due astenuti. La votazione è stata accolta da un applauso. Il disegno di legge contro l'omotransfobia era stato approvato dalla Camera il 4 novembre 2020. La votazione della cosiddetta 'tagliola', che di fatto blocca l'iter del provvedimento, è avvenuta a scrutinio segreto; procedura ammessa dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati. La seduta dell'Assemblea è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo.

Salvini: sconfitta l'arroganza del Pd

«Sconfitta l'arroganza di Letta e dei 5Stelle: hanno detto di no a tutte le proposte di mediazione, comprese quelle formulate dal Santo Padre, dalle associazioni e da molte famiglie, e hanno affossato il Ddl Zan. Ora ripartiamo dalla proposte della Lega: combattere le discriminazioni lasciando fuori i bambini, la libertà di educazione, la teoria gender e i reati di opinione». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. «Complimenti a Letta per il suicidio sulla legge Zan. Ora raccontatelo ai vostri che avevate i voti al Senato. E si capisce perché avevate chiesto di non discuterlo prima delle elezioni. Ipocriti». Così su Twitter Francesco Storace

La battaglia nel corso della mattinata

Sul ddl Zan si era capito fin dalle prime battute della discussione in Aula che si sarebbe andati verso il voto segreto. A confermarlo era stata la presidente del Senato, Elisabetta Casellati riferendosi alle richieste di voto a scrutinio segreto presentate da Lega e FdI sul disegno di legge contro l'omotransfobia. «Il presidente ritiene ammissibili le due richieste di votazione segreta in base al regolamento e ai precedenti», aveva detto.

Zan: non si violi la prassi, è un voto di prassi e non di merito

«Volevo precisare che cos'è esattamente il non passaggio agli articoli e dire al deputato Zan che non si tratta di un voto truffa o peggio ancora una trappola, è un istituto previsto», aveva argomentato il senatore della Lega Roberto Calderoli illustrando la richiesta fatta dalla Lega. Di tutt'altro avviso lo stesso Alessandro Zan, deputato pd ed esponente Lgbt, primo firmatario del disegno di legge che porta il suo nome: è voto procedurale, non si violi la prassi. Questo il senso dell'intervento ai microfoni di Radiouno Rai durante la trasmissione "Radio anch'io". «Spero che la presidente Casellati non conceda il voto segreto sulla cosiddetta tagliola, perchè se il voto fosse palese non ci sarebbero problemi. Con il sì al voto segreto verrebbe violata una prassi dell'ex presidente Grasso, che su questo tipo di procedura non ha mai concesso il voto segreto, perchè è un voto procedurale non di merito. Faccio un accorato appello a Italia viva perché anche con il voto segreto votino per respingere questa tagliola, che affosserebbe definitivamente la legge. Se oggi la tagliola passa la legge è morta. Noi abbiamo chiesto di ritirarla per discutere e trovare un punto di incontro».

Mirabelli (Pd): «Ddl Zan parla di diritti e libertà, non toglie qualcosa a nessuno»

Ddl Zan, maggioranza divisa: in aula sarà conta al buio

Le opposte posizioni in Aula

«Noi di Italia viva continueremo a batterci per tenere il provvedimento in Aula ma ci sono tanti malpancisti in tutti i gruppi: dal M5S al Pd ma anche al contrario nelle destre, bisogna vedere cosa faranno i singoli senatori con il voto segreto. Ci si assume grande responsabilità, speriamo bene». Così Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, ai microfoni di Radio 24. «Noi - aveva ribadito - voteremo il ddl Zan come sempre, peccato per la mancata intesa: siamo molto preoccupati che con il voto segreto la legge sia bocciata, sarebbe un disastro». Di opposto avviso Andrea Ostellari (Lega), presidente della commissione Giustizia: «È inaccettabile che il Pd abbia posto la condizione o togli l'emendamento o noi non parliamo nel merito. È il Pd che dice no a un rinvio, quindi alla possibilità di trovare la sintesi su quei tre punti. La maggioranza di quest'Aula vuole una legge che tuteli tutti, facciamola insieme».

La presa di posizione del Vaticano contro l'ideologia Gender

«Davanti a simili progetti di legge, il comportamento dei fedeli e dei politici cattolici deve adeguarsi al Magistero della Chiesa, che sull'ideologia gender ha espresso 'chiara riprovazione' tramite numerosi interventi di Papa Francesco». Lo afferma la Congregazione per la Dottrina della Fede della Santa Sede in risposta alla richiesta di chiarimenti dottrinali sul ddl Zan pervenuta dall'associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, schierata contro l'approvazione del disegno di legge che ha ripreso oggi l'esame al Senato. «Siamo grati alla Santa Sede per la risposta chiara e inequivocabile - afferma in una nota Pro Vita & Famiglia - chiediamo ai politici che si definiscono cattolici a destra e a sinistra di respingere il Ddl Zan e scongiurare il lavaggio del cervello dei bambini che promuove nelle scuole italiane».

Lo scontro con il pentastellato Santangelo

Scontro in Aula tra la presidente del Senato, Elisabetta Casellati e il M5S, dopo il via libera della presidenza al voto segreto sulla tagliola sul ddl Zan. «La smetta», ha detto la Casellati, rivolta al senatore Vincenzo Santangelo del M5S. «Non può fare gesti di questo tipo», ha aggiunto la seconda carica dello Stato. Che prima ha ammonito il pentastellato e poi ha ipotizzato la censura. «Se continua così l'allontano e non la faccio votare», l'avvertimento. Nel frattempo dai banchi del centrodestra è arrivato il coro 'fuori-fuori', rivolto al pentastellato.