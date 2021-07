Per una volta, la frase "si apre una settimana decisiva" non è un modo di dire ma un'espressione che calza a pennello per il destino del disegno di legge Zan che intende punire chi incita alla violenza contro gli omosessuali. Il 6 luglio l'aula del Senato voterà sul calendario delle votazioni e il 13 si dovrebbe iniziare a esaminare i singoli articoli anche a scrutinio segreto.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati