Gregorio De Falco torna in mare dopo la Concordia: sulla Mare Jonio per soccorrere migranti

Concordia

«

»

Domenica 7 Aprile 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il senatore ex M5s sta definendo gli aspetti tecnici per aderire a, che la prossima settimana partirà verso le acque al largo della Libia. A quanto apprende l'Ansa, De Falco, già ufficiale delle Capitanerie di porto, sarà impegnato in eventualiDe Falco vedrà l'armatore della Mare Jonio, Alessandro Metz, e gli altri attivisti di Mediterranea e parteciperà all'assemblea nazionale della ong italiana che si svolge da oggi a Roma. Oltre al suo intervento sono previsti, tra gli altri, quelli dei deputati Matteo Orfini, del Pd, Erasmo Palazzotto e Rossella Muroni, di LeU.«Molti dei miei colleghi stanno soffrendo. Perché la missione del Corpo cui appartengo è prodigarsi. In mare, in acqua, non ci sono migranti, ci sono persone. E queste persone se proprio dobbiamo dargli un'etichetta sono naufraghi». Sono le parole di Gregorio De Falco, senatore ex M5S e ufficiale delle Capitanerie di Porto, durante la seconda ed ultima giornata della conferenza di Mediterranea a Roma. La prossima settimana De Falco salirà a bordo della Mare Jonio, l'imbarcazione della ong.