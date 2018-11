Lunedì 19 Novembre 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sto con Di Maio quando torna sui nostri temi», come sui rifiuti, dice il senatore napoletano M5S 'dissidente' Gregorio De Falco, tornando sulla polemica con Matteo Salvini. «Mi domando perchè Salvini insista tanto sull'argomento - afferma De Falco - Forse é rimasto fermo al '74...», a una concezione vecchia dello smaltimento dei rifiuti. «Il Movimento su questo é compatto - aggiunge il capitano -, gli inceneritori vanno chiusi dappertutto come prescrive l'Europa». Sul rischio di essere espulso dal M5S per non aver votato il decreto sicurezza, De Falco ripete quanto detto nei giorni scorsi: «Nessuno mi ha chiamato o fatto sapere nulla», ribadendo di essersi mosso non in dissenso, bensì in conformità con i principi del MoVimento.