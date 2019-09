De Girolamo bacia il marito ministro: «Oggi qui da moglie, ormai faccio tv»

Giovedì 5 Settembre 2019, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 16:05

Foto con bacio tra il neo ministro Francesco Boccia (Pd) e la moglie Nunzia De Girolamo ex ministro di Forza Italia, che lo ha accompagnato al giuramento presso il Quirinale.«Me lo auguravo per Francesco - ha detto - è competente e perbene. Oggi mi sono divertita. Ho guardato da moglie, non da politico o da persona che fa la Tv. Ero emozionata. Osservavo». Tornerà a fare politica? «No, adesso faccio tv», ha spiegato, augurando che la Rai cambi un pò e sia più indipendente dalla politica. Con lei e il marito c'era la figlia, di sette anni. «Speravo fosse più Boccia, invece è una De Girolamo» ha scherzato, spiegando che stamani ha voluto scegliere cosa indossare.De Girolamo ha lasciato la politica: ha partecipato all'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Completo nero, tacchi, bag gioiello, l'ex parlamentare di Fi e Ncd, è la più fotografata e intervistata, anche perchè sono pochi gli esponenti di governo che si fermano a parlare dopo aver giurato e tra questi c'è proprio il marito. «Stavolta, stavo ad osservare tutti come moglie di Francesco, non come politico, ero emozionata per lui, mi ha fatto molto piacere per mio marito», dice stringendo la mano alla piccola figlia Gea, con sandaletti alla moda col pon pon lilla. Il Conte bis farà bene? «No comment», taglia corto De Girolamo.