L'ordine di scuderia ai piani alti del Pd è perentorio: non rispondere agli attacchi di Vincenzo De Luca. E se sino a ieri mattina la manifestazione nazionale contro l'Autonomia a Napoli a metà luglio era in forse, bastano le bordate di De Luca alla Schlein per decidere di confermare tutto. Un modo per cercare di metterlo alle strette, lui che ironizza e sbeffeggia la due giorni voluta dalla Schlein a Napoli. E su cui da giorni, in un balletto di veleni e polemiche interne, si discute della presenza del governatore De Luca che oggi, invece, sarà a Salerno per un'iniziativa sullo stesso tema.

«Nessun invito formale è mai arrivato», dicono da palazzo Santa Lucia; «Non sono ancora partiti gli inviti ma è stato anticipato tutto dal commissario regionale Misiani a una persona a lui vicina come il figlio Piero», dicono invece dal Nazareno. Anche se sembra improbabile ora, dopo lo scontro di ieri, che il governatore parli o faccia anche solo capolino alla kermesse di metà luglio. Che però, ancora a ieri sera, non viene ufficializzata dalla segreteria in una lunga intervista a La7. Ma i suoi sono perentori: si farà, continuano a dire. E non è escluso che l'annunci direttamente oggi la Schlein alla direzione del partito fissata eccezionalmente a Ventotene.

Con il paradosso che ieri nessuno interviene nello scontro corpo a corpo tra De Luca e la segretaria. Nemmeno quest'ultima («La migliore risposta a qualche critica interna viene anche da quel consenso nell'elettorato del Pd che dobbiamo allargare, ma è il segno che c'è tentativo di cambiamento che non piace a tutti. Alle polemiche personali non rispondo»). Lo fanno solo i grillini per difendere la segretaria Pd. «Se Elly Schlein è una cacicca, Vincenzo De Luca, con oltre mezzo secolo passato fra incarichi di partito, ruoli elettivi e di governo è sulla linea di Fidel Castro. La battaglia del governatore per il terzo mandato non produce solo raffinati e fantasiosi appellativi, questa volta a danno della segretaria del Partito Democratico. La guerra aperta per la conservazione del potere sta riverberando i suoi effetti in maniera dirompente in Regione», attacca infatti il consigliere regionale M5s Gennaro Saiello.

Ma al di là della schermaglia verbale, una frase di De Luca sta mettendo i brividi al secondo piano del Nazareno: «Io ho i voti, a Roma c'è qualcuno che non ha neanche il voto della madre». Parole che qualcuno legge come una sfida o una minaccia a non mobilitare alle europee il voto del Pd campano, o per lo meno indirizzarlo verso candidati sgraditi dalla segreteria nazionale. E questo in una Regione, la Campania, determinante per il successo nella circoscrizione Sud. Tutto possibile se De Luca nutre oggi come non mai un odio profondo verso i vertici del partito da cui è sempre più lontano.

Non solo la non conferma del figlio Piero a vicecapogruppo dem alla Camera ma, soprattutto, il commissariamento del partito campano. «Un sequestro» secondo De Luca innescato dai veleni su Caserta su cui però si tira fuori.

«Sono stato trascinato in un'aggressione mediatica essendo l'unico che non c'entrava nulla con le primarie in Campania Bisognava chiedere, a Caserta chi sono i delinquenti. Bonavitacola - continua De Luca - era in commissione e avrà chiesto in commissione fate i nomi e i cognomi, denunciateli, vi sfido. Ma De Luca che c'entra con queste beghe? Perché questa aggressione mediatica contro l'unico che non ha fatto un'iniziativa pubblica?».

Comunque sia oggi il governatore non rinuncerà alla manifestazione di Salerno contro l'Autonomia organizzata dalla Cgil ed in cui ci sarà anche Igor Taruffi, non solo assessore dell'Emilia al Welfare ma anche responsabile nazionale dell'organizzazione del partito. E proprio quest'ultimo potrebbe chiarire e illustrare la due giorni di mobilitazione del partito a Napoli. Quella che ha innescato gli ultimi veleni e incendiato i rapporti interni già roventi sull'asse Napoli-Roma.