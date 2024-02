De Luca, l'affondo di Meloni sui fondi coesione: «In Campania usati per festa fagiolo e rassegna zampogna»

Nuova stoccata della premier Giorgia Meloni nei confronti del governatore campano Vincenzo De Luca. Questa volta la critica mossa dalla leader di Fdi riguarda l'uso dei Fondi di coesione da parte della regione Campania:

«Se uno guarda l'utilizzo dei Fondi - ha detto a Porta a Porta la presidente del Consiglio - in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo podolico, la sagra dello scazzatiello... Mi chiedo se queste siano le priorità». «Spendere i soldi in modo più strategico - ha aggiunto Meloni - può dare risultati migliori».

«Abbiamo fatto una riforma dei fondi di coesione, l'80% va al Sud. In molti casi negli anni passati non sono stati spesi. Il dato della Campania e interessante aveva a disposizione oltre 3 miliardi e ha speso 800 milioni circa. Ci sono quindi oltre 2,5 miliardi a disposizione per una Regione che ne ha bisogno. Se De Luca avesse speso meno tempo a fare le dirette social e piu tempo a lavorare avremmo ottenuto piu risultati» ha aggiunto Meloni.

La premier si e detta "molto delusa" dal silenzio della segretaria del Pd, Elly Schlein "sugli insulti e sui metodi" usati dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca nei giorni scorsi.