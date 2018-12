De Luca: «Salvini vede capo ultrà? Malissimo»

«Salvini ha fatto malissimo ad abbracciare il capo degli ultrà e farebbe malissimo a fare la riunione con i rappresentanti degli ultrà. Ma stiamo scherzando? Al ministero degli interni vanno le istituzioni». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando gli strascichi delle violenze che si sono verificate in occasioni di Inter- Napoli del 26 gennaio. De Luca ha sottolineato che nel mondo del calcio bisogna «liberarsi dei delinquenti e smetterla di lisciare il pelo per ragioni di clientela elettorale a questo o quel capo ultrà». «Mi auguro che il ministro dell'Interno, tra un giro elettorale e l'altro, tra una passeggiata e l'altra, tra un tweet e l'altro organizzi i servizi per tutelare i tifosi del Napoli quando vanno a Milano perché non ci voleva la zingara per capire che ci sarebbe stata un'aggressione».

Sabato 29 Dicembre 2018, 14:16

