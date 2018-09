Sabato 22 Settembre 2018, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 15:36

«Il secondo mandato viene dopo, non vi date preoccupazioni. Non fate come qualche imbecille del Pd che per fare un po' di ammuina interna fa perdere solo tempo. Chi è? Ve lo dico a casa riservatamente». Così Vincenzo De Luca ha risposto a un giornalista che, a Nocera Inferiore, gli chiedeva se gli interventi per l'Agro Nocerino Sarnese fossero una promessa per il secondo mandato o qualcosa di più concreto.In visita a Nocera Inferiore, il governatore della Campania ha inaugurato i reparti di Anestesia-Rianimazione e Medicina del l'ospedale Umberto I: «Ci sono tutte le condizioni affinché quest'ospedale diventi un Dea di secondo livello», ha detto spiegando che ritiene indispensabile questo passaggio «sia per la qualità delle prestazioni sia perché la popolazione ce lo consente» in quanto «per legge possiamo avere un Dea ogni 6-700mila abitanti». Entro ottobre, poi, secondo il governatore, dovrebbero partire «i lavori per i locali dove sarà allocato il laboratorio di conservazione delle cellule staminali», mentre è in corso la progettazione per la «stroke unit, per il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, per il rifacimento di sala parto, sala travaglio e della sala operatoria del primo piano, asservite all'Uoc di Ostetricia e Ginecologia». De Luca ha anche annunciato che «già a ottobre arriveranno 120 infermieri in più nell'Agro Nocerino Sarnese e nell'Umberto I, poi arriveranno anche i medici». Interventi riguarderanno anche l'ospedale di Pagani dove «abbiamo investito 23 milioni di euro per completare il polo oncologico che dovrà diventare uno dei poli più importanti della regione». Per Scafati «abbiamo uno studio di fattibilità per l'adeguamento del blocco operatorio del presidio ospedaliero», mentre «a Sarno è in corso l'acquisizione di una nuova Tac». Per l'Agro Nocerino, inoltre, De Luca ha garantito finanziamenti per interventi «si tutte le strade che sono state candidate dai sindaci», impegno «per il grande progetto del Fiume Sarno» e «la realizzazione della rete fognaria nella zona industriale di Nocera Inferiore».