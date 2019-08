De Luca, stoccata sul governo: «Durerà se M5S avrà imparato la lezione»

«Questo governo ha un futuro se i Cinque stelle hanno imparato la lezione. Per dieci anni si sono auto attribuiti la virtù onestà». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando alla consueta trasmissione televisiva a Lira Tv. «Hanno detto mille cose e poi hanno fatto il contrario», ha detto ancora De Luca ricordando le vicende dell'Ilva, della Tap e dei vaccini sui quali «è meglio sempre far parlare chi ha le competenze e non i saltimbanco». «E adesso abbiamo lo streaming? Lo avete visto? Tu puoi anche cambiare opinione ma lo devi dire ai cittadini italiani, voi lo avete saputo?», ha detto dicendo che l'esperienza di governo andrà avanti se si determina «un elemento di maturazione e ognuno dica dove pensa di aver sbagliato». Per De Luca il governo composto tra il partito democratico ed il M5S «ha valore se avrà come punto discriminante un piano per il lavoro per i giovani del Sud che se ne scappano per andare al Nord o addirittura all'estero per poter lavorare».



«Sento che adesso Salvini sta protestando contro i poteri forti, non so chi. Chi ha aperto tutta questa ammuina (confusione ndr) è stato lui» ha proseguito il governatore. «L'Italia ha ora bisogno di serenità di rispetto reciproco, abbiamo alle spalle anni di intossicazione del linguaggio politico- ha aggiunto De Luca - una comunità non può vivere in un clima permanente di scontro». «Salvini e la Meloni gridano al ribaltone. Ma non dimentichiamo che Salvini si era candidato con il centrodestra, poi 15 mesi fa ha rotto con il centrodestra e poi ha fatto il governo con M5s», ha aggiunto De Luca.

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA