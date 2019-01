«Tenere viva la memoria dell'Olocausto, il sacrificio di milioni di persone in nome di un folle fanatismo, è un dovere civile di ognuno di noi, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, a cui dobbiamo insegnare il valore della cultura della tolleranza e del rispetto». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un tweet in occasione della Giornata della Memoria.

Domenica 27 Gennaio 2019, 13:47

