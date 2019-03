Decreto crescita, sblocco nei Comuni per 40 mila assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 11:00

Nel decreto crescita che il governo sta preparando, e che potrebbe essere esaminato dal consiglio dei ministri di venerdì, spunta un nuovo sblocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Questa volta a beneficiarne sarebbero i Comuni. La norma è stata inserita all'articolo 16 della bozza di provvedimento di 61 articoli ma, come si legge nel testo, è ancora sottoposta a «verifica tecnica e politica». Ma come funzionerebbe questo nuovo meccanismo di assunzione che si aggiungerebbe allo sblocco totale del turn over entrato in vigore all'inizio di quest'anno? In pratica gli enti locali virtuosi, quelli che hanno i conti in ordine, non dovranno più sottostare alla regola della «spesa storica» per le assunzioni di personale. Chi dimostra di poter sostenere nel tempo le spese per il nuovo personale, lo potrà liberamente assumere. Verrà indicato un tetto massimo di spesa, in rapporto alle entrate tributarie, da poter destinare al pagamento degli stipendi dei dipendenti. Questo coefficiente sarebbe stato ipotizzato attorno al 22-23%. «Con questo nuovo meccanismo», spiega il vice ministro dell'Economia, Laura Castelli, che ha la delega alla finanza locale, «si potranno assumere circa 40 mila persone».