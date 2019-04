Decreto crescita, ecco la sforbiciata all'Ires. E i rimborsi per i truffati dalle banche arrivano a fine anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Aprile 2019, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti giorni dopo il primo via libera in Consiglio dei ministri, il cosiddetto decreto Crescita vede finalmente la luce. Anche se molti capitoli restano ancora aperti e la strada dell'approvazione in Parlamento si prevede già accidentata. Il provvedimento varato martedì sera, che nelle speranze del governo gialloverde deve servire a rilanciare lo sviluppo del Paese, stanzia risorse per quasi due miliardi in tre anni. Nel testo ci sono, fra l'altro, sconti fiscali per le imprese, incentivi al settore immobiliare, norme per i risparmiatori traditi dalle banche e per l'Alitalia e tutela dei prodotti del made in Italy.Il ministero dell'Economia precisa che il decreto prevede uno «stanziamento complessivo di circa 1,9 miliardi di euro nel 2019-2021, di cui un miliardo nel solo 2019 e 450 milioni annui nel biennio 2020-2021». «Si tratta di un corposo strumento normativo che favorisce il rafforzamento delle imprese e consente loro di essere più competitive pure nei mercati globali», sostiene il premier Giuseppe Conte, sottolineando che il governo è al lavoro «per non precipitare il Paese in un clima di austerity».